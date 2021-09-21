В Москве за два дня выпало больше половины от месячной нормы осадков

В Гидрометцентре сообщили, что обильные осадки в Центральном федеральном округе связаны с южным циклоном, который движется от Черного моря. С большой вероятностью в Москве дожди будут идти в течение этой недели. Местами ожидается усиление ветра в порывах до 15-17 м/c. Температура воздуха соответствует погоде в начале октября и отстает на 3-5 градусов от климатической нормы. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства рассказали, что за двое суток в разных районах Москвы выпало до 60% от месячной нормы осадков, а к концу недели этот показатель вплотную к ней приблизится. Уточняется, что городская водопроводная сеть с повышенной нагрузкой справляется. В местах возможного скопления воды дежурят бригады и техника, специалисты прочищают ливневки. В мэрии просят горожан сообщать о подтоплениях в центральную диспетчерскую службу.

По прогнозам синоптиков, в Москве дожди будут идти как минимум до четверга.