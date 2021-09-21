С сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение с несколькими странами, которое было прервано полтора года назад из-за короновирусныхх ограничений.

В список стран, куда смогут полететь россияне, добавились Испания, Ирак, Кения и Словакия. Однако, несмотря на то, что российские власти приняли решение о возобновлении регулярных рейсов, не все смогут путешествовать по данным направлениям.

В Испанию, например, могут отправится только те туристы, которые привились одной из одобренных ВОЗ вакцин – отечественных в этом списке нет. В Ираке путешественники смогут доехать только до пограничного контроля, так как, несмотря на решение российской стороны, въезд всем иностранцам в Багдад закрыт. Однако самолеты из Москвы все равно будут летать в столицу Ирака 2 раза в неделю. В Испанию планируется запустить 4 регулярных рейса.

Сегодня Россия в полном объеме восстановит авиасообщение с Беларусью. Количество рейсов будет увеличено с 36 до 200. Об этом ранее договорились Президенты двух стран.