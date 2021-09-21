Сегодня в Судане была предпринята неудачная попытка государственного переворота

Суданское правительство заявило, что сегодня рано утром в столице неизвестные пытались взять под контроль государственное радио. По предварительной информации, за этим стоят сторонники режима Омара аль-Башира, который был свергнут суданскими вооруженными силами в 2019 году.

Утреннее событие в восточноафриканской стране было расценено, как попытка смены режима. Правительство приняло меры по сдерживанию заговорщиков – по сообщению ряда СМИ, на улицы Хартума ввели танки. К настоящему времени задержаны десятки офицеров, которые, по мнению властей, могут быть причастны к путчу.

Официальный Хартум выступил с заявлением, в котором содержится призыв к гражданам оставаться дома и сохранять спокойствие в переходный период.

Россия пока никак не отреагировала на произошедшее. На побережье в Судане продолжается строительство российской военной базы, о чем стороны заключили советующий договор год назад.