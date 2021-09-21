Руандиец Поль Русесабаджина – прототип главного героя голливудского фильма «Отель «Руанда»» – приговорен на родине к 25-ти годам тюрьмы по обвинению в поддержке террористов, – передает Би-би-си. В 94-м году во время геноцида в Руанде Русесабаджина был управляющим дорогого отеля и, по некоторым данным, спас от смерти более тысячи представителей народности тутси.

Фильм «Отель «Руанда»» снят по его воспоминаниям. Картина номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус».