В Афганистане правительство Талибов сообщило о готовности к возобновлению школьных занятий для девочек на территории Афганистана.

Представители талибов заявили, что прежде, чем допустить девочек до занятий, необходимо создать для них безопасную среду. На вопросы журналистов, что, по их мнению, входит в это понятие, представители движения не отвечают. Они только подчеркивают, что при предыдущем правительстве невозможно было создать необходимые условия для обучения девочек. В Афганистане будет создан специальный комитет для принятия решений по этому вопросу, в который войдут богословы.

Ранее талибы разрешили занятия для женщин в университетах. Они уверены, транспорт и улицы для студенток достаточно безопасны при условии соблюдения правил поведения правоверных мусульманок в общественных местах. Находиться вне дома они могут только в парандже.

Ранее многие международные организации призывали обеспечить всем детям в Афганистане беспрепятственный доступ к образованию. По данным ЮНЕСКО, до прихода талибов заполняемость школ девочками была на уровне 80%.

Террористическое движение Талибан запрещено на территории России.