Россия пообещала не оставить без внимания слова Турции, не признавшей выборы в Крыму

Проведение голосования на полуострове, впрочем, раскритиковала не только Анкара.

Действия Турции явно не идут на пользу двусторонним отношениям, считают в российском МИД. Представитель ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сказала, что из года в год в рамках электорального процесса Крым «символически подтверждает свой выбор 2014 года». Другой точки зрения, однако придерживаются не только в Анкаре, назвавшей нынешнее голосование в Крыму нелегитимным, но и во многих других странах. Перечисляя нарушения на прошедших выборах, отдельно осудил их проведение на полуострове британский МИД, поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины выразили и в Варшаве, а в целом позицию Евросоюза по этому вопросу обозначил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сказавший о непризнании голосования на «оккупированной территории». Тему Крыма вскоре могут поднять и на полях Генассамблеи ООН, где российские выборы, как ожидается, вскоре станут предметом обсуждения.

В Киеве из-за проведения Россией выборов в Крыму завели уголовное дело по статье госизмена.