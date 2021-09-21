Кремль считает голословными выводы Европейского суда по правам человека по делу о смерти экс-офицера ФСБ Литвиненко

Кремль считает голословными выводы Европейского суда по правам человека по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у ЕСПЧ вряд ли есть какие-то полномочия или технологические возможности, и российские власти не готовы прислушиваться к подобным решениям.

Суд в Страсбурге пришел к выводу, что российское государство несет ответственность за убийство Литвиненко, и обязал выплатить компенсацию вдове в размере 100 тысяч евро.

Ранее Марина Литвиненко говорила в эфире «Эха» о том, что виновных в убийстве ее мужа необходимо привлечь к ответственности.

ПЛЕНКА ЛИТВИНЕНКО

Как сообщает Интерфакс, судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов не согласился с большинством судей. Он отметил в особом мнении, что в британском расследовании множество недостатков, которые вызывают сомнения в причастности подозреваемых к отравлению.