В Кремле считают решение ЕСПЧ об «ответственности» России за смерть Литвиненко голословным

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал заявление ЕСПЧ об «ответственности» России за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко голословным.

Отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы», считает ли президент, что решение ЕСПЧ — это повод для того, чтобы попытаться выяснить, кто внутри российского государства мог отдать такое распоряжение, Дмитрий Песков сказал:

«Вряд ли ЕСПЧ обладает полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения, как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям», — заявил Песков.

Ранее ЕСПЧ назвал Россию «ответственной» за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства.