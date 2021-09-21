Песков о позиции Кремля по Крыму: Позиция России по Крыму находится за рамками любых возможных обсуждений

Как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, Россия не может поменять позицию по Крыму, подобная тема находится за рамками каких-либо возможных обсуждений.

На вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», может ли в рамках сближения позиций России и Турции российская сторона менять свою позицию по Крыму, Дмитрий Песков ответил:

«По Крыму, конечно, российская сторона никак не может менять свою позицию. В целом, Крым — это та ситуация, которая находится за рамками каких-то возможных обсуждений. И здесь просто нужно, и мы будем помогать нашим собеседникам дальше понять суть произошедшего, когда крымчане сделали свой вывод», — сказал он.