С сегодняшнего дня в Бангкоке доступна массовая вакцинация школьников от коронавируса

У родителей есть еще несколько дней, чтобы принять окончательное решение о прививке для своих детей.

Школьники в столице Таиланда смогут получить два компонента американской вакцины Pfizer. Записать на процедуру можно детей от 12 до 17 лет, чьи родители дали письменное согласие. Сформированные списки отправят в министерство образования, а начать прививать детей должны уже с 4 октября.

По расчётам городских властей, получить обе дозы вакцины должны около 4,5 миллионов школьников. В местном министерстве образования также настаивают на необходимости массовой вакцинации преподавателей. По официальным данным около половины учителей до сих пор не сделали прививку, так как долгое время приоритет в этом вопросе был у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. Чиновники планируют завершить прививочную кампанию до начала учебного года – в Бангкоке в связи со вспышкой заболеваемости дети отправятся в школу только 1 ноября.

ОТВОДКА

В российском министерстве просвещения ранее объявили, что не видят необходимости в массовой вакцинации школьников.