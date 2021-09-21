Бывший глава Дагестана Владимир Васильев может возглавить фракцию «Единой России» в Госдуме

Впрочем, это не единственная кандидатура, – сообщает РИА со ссылкой на источник в партии. Первое заседание Госдумы нового созыва может состояться уже 29-го сентября.
2021-09-21T12:33:51+03:00
2021-09-21T12:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 21 сентября 2021
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