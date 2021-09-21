Союз журналистов России зафиксировал более 20-ти инцидентов, связанных с работой прессы на избирательных участках во время выборов. Отмечается, что по решению суда в дни голосования ни один журналист не был удален с избирательного участка. При этом были и спорные ситуации. Они названы малочисленными и незначительными.