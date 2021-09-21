ЕСПЧ постановил, что российское государство несет ответственность за убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

Европейский суд по правам человека постановил, что российское государство несет ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Преступление совершено в Лондоне в 2006-м году. суд обязал Россию выплатить вдове компенсацию в размере 100 тысяч евро, а также оплатить судебные издержки. Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов не согласился с большинством судей и в особом мнении отметил, что в британском расследовании множество недостатков, которые вызывают сомнения в причастности подозреваемых к отравлению.

По версии британского следствия, преступление совершили бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Оба отрицали свою причастность.