За сутки в России зафиксировано около 19 тысяч случаев заболевания, порядка двух тысяч из них – в Москве

Умерли непосредственной от коронавируса, по официальным данным, за сутки 812 человек, всего – почти 200 тысяч.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о росте числа госпитализированных с коронавирусом пациентов.

По последним данным, в Подмосковье суточный прирост заболевших за неделю увеличился почти на 300 человек, а, начиная с августа, превысил показатель в тысячу выявленных случаев. Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что заметен «не такой стремительный, но вместе с тем рост» количества инфицированных коронавирусом пациентов, которым нужна госпитализация. Он призвал жителей соблюдать меры профилактики и вакцинироваться, так как сейчас снова ожидается повышенная нагрузка на систему здравоохранения.

С начала пандемии в Московской области было выявлено свыше 400 тысяч случаев COVID-19. По этому показателю в абсолютных числах Подмосковье находится на третьем месте по России.

В стране же после пика в субботу немного снижается суточный прирост инфицированных коронавирусом.