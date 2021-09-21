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Эксклюзив Эха 12:15, 21 сентября 2021

По словам Костырко, 85% людей отложили свое решение на онлайн-голосовании в Москве

Почти 85% избирателей отложив свое решение на онлайн-голосовании в Москве и сделали это один раз. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
«Изменили свое решение на голосовании около 300 тыс. уникальных «пользователей», избирателей, — это 15%. У нас был только один человек, который проголосовал 7 раз — это разработчик из команды, он просто проверял, что все работает. 85% людей, которые проголосовали два раза. Это и дает превышение над количеством нормальных бюллетеней. Если бы 100 человек зашло и получили бюллетень, 100 бюллетеней бросило – 100 к 100, все нормально было бы. А здесь как бы зашло 100 человек, 90 из них опустили бюллетень и после этого 10 ничего не сделали и ушли, но 10 человек сделали это три раза. И получается, что 80+30=110, а 110 поделить на 100. Тут будто 10 лишних голосов. Это переголосование. Это видно было и в первый день. Старались мы объяснять во многих источниках», — рассказал он.
Так же А.Костырко объяснил, почему произошла большая задержка подсчета итогов электронного голосования. По его словам, функция «отложенных решений» при электронном голосовании на выборах потребовала больше времени на обработку данных, в результате чего произошла задержка публикации этих результатов.


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