После обработки 100% избирательных бюллетеней «Единая Россия» набирает почти 50% голосов

Всего 5-процентный барьер преодолели пять партий. В Москве ни одному из кандидатов, поддержанных «Умным голосованием», не удалось победить соперника от «Единой России» или кандидата от власти. ДО последнего в Нагатинском округе лидировала Анастасия Удальцова от КПРФ, однако после появления данных электронного голосования она уступила Светлане Разворотневой из «Единой России».

Зампред ЦК КПРФ заявил, что партия не признаёт результаты электронного голосования, по результатам которого коммунисты уступили в одномандатных округах, – передает Интерфакс. В свою очередь, лидер коммунистов Геннадий Зюганов призвал сторонников партии, цитирую, «защищать результаты выборов, как подольские курсанты защищали Москву», – конец цитаты.

В свою очередь, глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов. По ее словам, должны быть рассмотрены все жалобы.

В некоторых регионах одновременно с думскими состоялись губернаторские выборы. В Хабаровском крае победил Михаил Дегтярев. Утверждается, что он набрал более 56% голосов. В Тульской области с результатом 83% лидирует Алексей Дюмин, а в Чечне Рамзан Кадыров – его результат 99,7%.