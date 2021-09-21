ЕСПЧ счел российское государство ответственным за убийство Александра Литвиненко в Великобритании

Такое решение суд вынес по жалобе вдовы бывшего офицера ФСБ.

Обстоятельства смерти Литвиненко в Лондоне в ноябре 2006 года ЕСПЧ, как следует из его решения, больше не считает «вопросом домыслов и предположений». По мнению суда, единственной версией случившегося остается та, согласно которой бывшего сотрудника ФСБ отравили полонием Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Причем выступали они, как утверждается, в качестве агентов российских властей. К таким же выводам ранее пришли и британские следователи.

Возражения Москвы, которая призывала не полагаться на выводы Лондона, ЕСПЧ отверг и, в свою очередь, обвинил российские власти в том, что они не провели эффективного расследования убийства Литвиненко. В результате суд в Страсбурге обязал Россию выплатить его вдове Марии Литвиненко 100 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и еще 22,5 тысячи – в качестве судебных издержек. Впрочем, остальные требования о компенсации были отклонены.

Российские власти ранее неизменно отрицали свою причастность к убийству Литвиненко.