В подсчете голосов электронного голосования не принимали участие ни члены участковой комиссии, ни наблюдатели

Депутат Совета депутатов муниципального округа Кунцево, приглашенный наблюдатель за электронным голосованием Денис Шендерович рассказал в прямом эфире «Эха», что в подсчете голосов электронного голосования не принимали участие ни участковая комиссия, ни наблюдатели.

«Для наблюдателей должен был быть доступ к «нода компьютеру», где свое наблюдение они могли бы проводить за подсчетом голосов. Но по каким-то причинам в 20.00 был отозван сертификат доступа многим наблюдателям. Специалисты из департамента информационных технологий или разработчики, которые вежливо сказали, что у них отозвали сертификат доступа, поэтому нода— доступа у многих наблюдателей нет. И это ничем не объяснялось», — рассказал депутат.

По словам Д.Шендеровича, на вопросы наблюдателей специалисты, находившиеся там сказали, что сертификаты доступа находятся в ФСБ.

«Они сказали, что это ФСБ, что они выдают этот сертификат – ключ от нода-наблюдателей, и им надо сейчас будить людей, их потревожить….», — рассказал он.

В итоге, по словам Д.Шендеровича, сертификат наблюдателями так и не был получен, после чего были составлены акты.

Также депутат подчеркнул, что сама комиссия в подсчете голосов не принимала в подготовке этого протокола и в подсчете голосов.

«Члены комиссии УИК сидели у пустых экранов и ничего не делали. И они не участвовали в процедуре подсчета голосов. В 9 примерно у них появились протоколы подсчета голосов, они распечатали их, подписали поставили печати и на этом все закончилось. На вопрос, как вы можете подписывать то, чего не видели, ответ был самый простой – у нас нет оснований не доверять. Не было прозрачности в подсчете голосов, и комиссия в этом не участвовала», — сказал он.