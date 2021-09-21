Сервис для онлайн-наблюдателей в Москве все три дня работал штатно – Костырко

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, почему по окончанию голосования на выборах доступ онлайн-наблюдателей к сервису был закрыт.

По словам А.Костырко, сервис для онлайн-наблюдателей в Москве три дня голосования работал штатно и был выключен после публикации ключа расшифрования в целях безопасности.

«Доступ был все три дня, начиная с 8 утра 17 сентября. Туда приходили люди, они там находились, было дежурство. И то, что доступ прекратился в 20.00 – это абсолютно нормальное поведение «нода наблюдения». После того, как опубликован ключ расшифровки в сети, «нода наблюдатели» становятся не нужны. Любой моет взять ключ-расшифровки и все те же транзакции, которые все три дня копились, взять и расшифровать. С этой точки зрения нода не несет никакой полезной нагрузки», — пояснил А.Костырко.

Он отметил, что в будущем этот момент в процессе электронного голосования обязательно будет предусмотрен.

«В будущем мы, конечно, это предусмотрим. Но по регламенту эта «нода наблюдателя» после того, как заканчивается голосование, и оканчивается прием голосов блокчейн, она становится не нужна и выключается. Это просто регламентные работы. В 20.15 она выключилась. Но это не значит, что отозванный сертификат – это взяли и позвонили, отменили и сказали, заберите сертификат. Это просто автоматически произошло», — подчеркнул он.