Костырко объяснил задержку публикации результатов ДЭГ опцией «отложенных решений»

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» объяснил задержку публикации результатов ДЭГ опцией «отложенных решений».

По его словам функция «отложенных решений» при электронном голосовании на выборах потребовала больше времени на обработку данных, в результате чего произошла задержка публикации этих результатов.

«Она заняла больше времени, чем мы рассчитывали. А дольше потому что, когда мы делали тест для москвичей – функция отложенного решения предлагалась, 146 тысяч приняло участие. И мы тогда уже имели эту задержку примерно на 2 часа. И мы говорили, что с «отложенным решением» будет задержка», — сказал А.Костырко.

«Блокчейн, это плата за то, что данные всегда прозрачны и невозможно с ними ничего с ними незаметно сделать. Он делает это последовательно, невозможно распараллелить, нет возможности поставить 10 и более компьютером, чтобы подсчитать», — отметил он.

А.Костырко также отметил, что результаты подсчета электронного голосования «сразу появиться не могут».

«Там есть целая процедура соединения ключей. То есть в 20.15 когда последние голоса в блокчейн попали зашифрованные, собирает ключ, чтобы все расшифровать. Это процедура происходит под камерой в присутствии большого количества уважаемых людей, и соответственно она занимает какое-то время. Плюс после этого ключ отправляется на сервер для расшифровки. По интернету это сделать нельзя, мы ножками туда идем в другое помещение, засовываем флэшку в отдельный компьютер, и отправляем туда ключ. Все эти манипуляции завершились к 21.00. В 21.15 с чем-то ключ был опубликован. После этого начинается расшифровка. Примерно через 20 минут муниципалы были расшифрованы.

А дальше началась основная процедура расшифровки основного объёма муниципалитета», — пояснили А.Костырко.