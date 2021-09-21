Первое заседание Госдумы нового созыва может состояться 29-го сентября, – сообщил Интерфаксу источник в партии «Единая Россия». По словам собеседника агентства, для этого по закону необходим указ президента.

Тем временем Центризбирком обработал все бюллетени. По данным ЦИКа, «Единая Россия» набрала почти 50% голосов. Кроме нее еще четыре партии преодолели 5-процентный барьер и попадают в Госдуму. Кроме КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» это партия «Новые люди». В Москве не смог избраться ни один из кандидатов, поддержанных «Умным голосованием» Алексея Навального. Это выяснилось после того, как были обнародованы результаты онлайн-голосования, при том, что в 8-ми из 15-ти округов кандидаты от других партий лидировали по итогам голосования на участках.

КПРФ заявила, что не признаёт результаты электронного голосования.