ЕСПЧ признал российское государство ответственным за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

Европейский суд по правам человека признал российское государство ответственным за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, – сообщает Франс Пресс. Жалобу в ЕСПЧ подавала вдова, Марина Литвиненко.

Ранее британский судья Роберт Оуэн установил, что Литвиненко был отравлен полонием, и назвал имена подозреваемых: это Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Оба отрицали свою причастность к отравлению.