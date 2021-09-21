На Генассамблее ООН открывается неделя высокого уровня

Сегодня в штаб-квартире организации в Нью-Йорке состоятся общие прения

Главными темами станут вывод американских войск из Афганистана, пандемия коронавируса и отношения между США и Китаем. Резкие заявления ожидаются от Франции и Китая.

Общие прения всегда являются центральным событием Генассамблеи ООН, когда делегаты по очереди заявляют о достижениях своих стран и высказываются по глобальным вопросам — в этом году Генассамблея проходит на фоне сразу нескольких международных скандалов. На прошлой неделе Франция отозвала для консультаций своих послов в Вашингтоне и Канберре после того, как США, Великобритания и Австралия объявили о заключении нового пакта, в рамках которого Австралия впервые в истории построит ядерные подлодки, для чего разрывает контракт на закупку подлодок у Франции на $60 млрд. Ядерные подлодки призваны сдержать нарастающее военное присутствие Китая в индо-тихоокеанском регионе. Власти КНР обвинили США в менталитете времен холодной войны. И Китай, и Франция, как ожидается, сегодня резко выскажутся на общих дебатах по поводу данной ситуации. Второй главной темой повести станет хаотичный вывод американских войск из Афганистана и вызванные этим проблемы для стран Европы, которые столкнутся с огромным потоком беженцев и новой террористической угрозой в контролируемом Талибаном (запрещенная в России организация) Афганистане. Джо Байден, чье выступление на Генассамблее ООН станет первым с момента вступления в должность президента США, намерен заявить о развороте от политики изоляционизма Дональда Трампа и своей приверженности международному сотрудничеству.

Скандал случился и по теме коронавируса, когда постпреды России и Бразилии в ООН выразили протест против требования обязательной вакцинации для всех участников Генассамблеи. Президент Бразилии Жаир Больсонаро, который личным выступлением откроет сегодняшнюю сессию, заявил, что вакцинироваться не намерен. Позднее ООН объявила, что не станет требовать доказательств вакцинации от делегатов и будет полагаться на их честное слово.