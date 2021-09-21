Власти в ближайшее время усилят давление на оппозицию. Так считает политолог Аббас Галлямов. Об этом он сказал в эфире «Эха».
Аббас Галлямов также прогнозирует, что власти будут всеми способами ограничивать свободу маневра КПРФ.
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Власти в ближайшее время усилят давление на оппозицию. Так считает политолог Аббас Галлямов. Об этом он сказал в эфире «Эха».
Аббас Галлямов также прогнозирует, что власти будут всеми способами ограничивать свободу маневра КПРФ.
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