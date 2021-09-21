Посольство РФ в США назвало голословными утверждения властей США о несвободных и непрозрачных выборах в Госдуму

Народное волеизъявление прошло в полном соответствии с законом и любые инсинуации об обратном недопустимы, — так российское посольство отреагировало в Фейсбуке на критику со стороны Госдепартамента США. В Вашингтоне считают, что условия в России не способствовали свободному и справедливому процессу голосования, отмечая в этой связи закон об иностранных агентах. Осуждения прозвучали и со стороны Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что избирателям не дали реализовать свои права, а на оппозицию, активистов и независимую прессу оказывалось давление. Российские выборы вскоре могут стать предметом разговора на полях Генассамблеи ООН.

Критика прозвучала и со стороны отдельных европейских стран. Так британский МИД назвал российские выборы серьезным отступлением от демократических свобод и отдельно назвал незаконной процедуру голосования в Крыму. О том же заявили во внешнеполитическом ведомстве Польши, а на Украине и вовсе завели уголовное дело. К слову, нелегитимным проведение выборов на полуострове сочла и Турция.

Одной из стран, поддержавших Россию стал Китай. В Пекине назвали выборы успешными, а результат голосования отражающим волю народа.

Еще в начале августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах России из-за требований уменьшить число наблюдателей. Российские власти объясняли это санитарными мерами.