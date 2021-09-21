Конституционный суд в Петербурге рассмотрит дело о компенсации морального вреда

Россиянин считает, что 151-я статья гражданского кодекса не защищает потерпевших от преступлений против собственности.

Заседание в Конституционном суде назначено на 10 часов утра. В ходе процесса рассмотрят дело жителя Краснодарского края. Суды отказали ему в получении компенсации морального вреда. Деньги он требовал с медперсонала, который отказался выдавать ему бесплатно тело умершей матери.

Санитар морга вынудил потерпевшего заплатить за это шесть тысяч рублей. В суде россиянину отказали в компенсации, так как в 151-й статье Гражданского кодекса нет упоминания о том, что моральный вред можно причинить преступлением против собственности. Житель Краснодарского края считает, что эта статья противоречит сразу двум Конституции — 51-й и 46-й.

Напомним, 46-я статья Конституции гарантирует каждому россиянину судебную защиту их прав и свобод.