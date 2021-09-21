В МИДе России предупреждают, что обратили внимание на заявление Турции о непризнании выборов в Крыму

МИД Турции ранее заявил, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признаёт присоединение полуострова к России.

Одновременно Турция объявила, что ведет переговоры о новых поставках газа, в том числе с Россией.