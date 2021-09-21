Кандидат от ЛДПР Диденко избран в Госдуму благодаря голосам россиян, которые живут заграницей по «умному голосованию»

Кандидат от ЛДПР Алексей Диденко, которого поддержал проект Алексея Навального «Умное голосование», избран в Госдуму благодаря голосам россиян, которые живут в Лондоне и Париже, – сообщает Интерфакс со ссылкой на Центризбирком. Диденко избирался по 181-му округу в Томской области, к которому приписаны 10 участков, расположенных в посольствах и консульствах России в нескольких зарубежных странах.
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