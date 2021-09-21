Мосгортранс расследует инцидент с возгоранием электробуса в Москве

Это произошло минувшей ночью на дублере Дмитровского шоссе. В департаменте транспорта утверждают, что это первый случай за три года эксплуатации подобной техники. Электробус направлялся в парк без пассажиров. В департаменте уточнили, что машина выпущена в 2018-м году. Она застрахована. Предварительная версия – замыкание электропроводки. При этом не исключён и человеческий фактор, – передает Интерфакс.
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