Студенты Пермского госуниверситета рассказали, что преподаватель Сыромятников во время стрельбы продолжил лекцию

Студенты-филологи Пермского госуниверситета рассказали, что преподаватель Олег Сыромятников во время стрельбы продолжил читать лекцию по истории русской литературы. Местный портал 59.ru выложил аудиозапись с пары. Преподаватель узнал о стрелке в университете через 4 минуты после начала занятий. Он согласился выключить свет в аудитории, но не посчитал нужным прятаться под столами и предупредил, что будет проверять пройденный материал. Позже Сыромятников заявил, что пытался предотвратить панику, а металлическую дверь аудитории сразу закрыл изнутри.
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