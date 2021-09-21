Студенты Пермского госуниверситета рассказали, что преподаватель Сыромятников во время стрельбы продолжил лекцию

Студенты-филологи Пермского госуниверситета рассказали, что преподаватель Олег Сыромятников во время стрельбы продолжил читать лекцию по истории русской литературы. Местный портал 59.ru выложил аудиозапись с пары. Преподаватель узнал о стрелке в университете через 4 минуты после начала занятий. Он согласился выключить свет в аудитории, но не посчитал нужным прятаться под столами и предупредил, что будет проверять пройденный материал. Позже Сыромятников заявил, что пытался предотвратить панику, а металлическую дверь аудитории сразу закрыл изнутри.