Самолет МЧС с семью пострадавшими в Пермском университете вылетел в Москву

В результате вооруженного нападения погибли 6 человек, пострадали 28. Стрельбу в помещениях университета открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Источники ТАСС сообщают, что Бекмансуров жив, в тяжелом состоянии он находится в больнице. Собеседник агентства уточнил, что студенту предстоит комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы установить, был ли он вменяем в момент совершения преступления.
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