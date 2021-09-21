Самолет МЧС с семью пострадавшими в Пермском университете вылетел в Москву

В результате вооруженного нападения погибли 6 человек, пострадали 28. Стрельбу в помещениях университета открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Источники ТАСС сообщают, что Бекмансуров жив, в тяжелом состоянии он находится в больнице. Собеседник агентства уточнил, что студенту предстоит комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы установить, был ли он вменяем в момент совершения преступления.