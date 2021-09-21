Глава европейской дипломатии предупреждает о возможном появлении группы ЧВК Вагнера в Мали

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупреждает о возможном появлении группы ЧВК Вагнера в другой африканской стране – Мали. Европейский союз оказывает Мали поддержку в борьбе с терроризмом, в частности, занимается обучением подразделений малийской армии. Ранее агентство Reuters сообщало, что власти Мали могут пригласить в страну ЧВК Вагнера из России. Франция и Германия пригрозили вывести свои войска из этой страны в случае появления российских наемников.
2021-09-21T10:06:32+03:00
2021-09-21T10:06:32+03:00
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10:06, 21 сентября 2021
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