Глава европейской дипломатии предупреждает о возможном появлении группы ЧВК Вагнера в Мали

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупреждает о возможном появлении группы ЧВК Вагнера в другой африканской стране – Мали. Европейский союз оказывает Мали поддержку в борьбе с терроризмом, в частности, занимается обучением подразделений малийской армии. Ранее агентство Reuters сообщало, что власти Мали могут пригласить в страну ЧВК Вагнера из России. Франция и Германия пригрозили вывести свои войска из этой страны в случае появления российских наемников.