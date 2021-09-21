Пять партий прошли в Госдуму по итогам подсчета 100% бюллетеней

«Единая Россия» получает конституционное большинство – почти 50% голосов по партийному списку и 198 в одномандатных округах. В Москве в 8-ми из 15-ти округов кандидаты, поддержанные «Умным голосованием», побеждали «единороссов», однако ситуация изменилась после того, как после длительной задержки были опубликованы результаты электронного голосования.

Артем Костырко, отвечающий за онлайн-голосование в правительстве Москвы, утверждает, что причины задержки с подведением итогов – слишком большая активность избирателей.

По словам Костырко, все три дня онлайн-голосование проходило в штатном режиме.