Пермский стрелок пройдет психиатрическую экспертизу

Студент, накануне убивший 6 и ранивший еще несколько десятков человек, сейчас находится в больнице.

Был ли нападавший вменяем в момент совершения преступления и отвечал ли он за свои действия – это, как сообщает источник агентства ТАСС, и предстоит выяснить в ходе комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Как скоро 18-летний Тимур Бекмансуров сможет ее пройти, пока неясно. Он был ранен при задержании и сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое. В больницах находятся и 19 из почти 30 пострадавших при нападении. Семь из них спецбортом отправят на лечение в Москву.

Судя по имеющейся на данный момент информации, студент действовал расчетливо и хладнокровно. Перед атакой он написал пост, где подробно рассказал почему решил совершить массовое убийство, какие варианты рассматривал, как покупал оружие и тренировался. Семья стрелка, как пишет сетевое издание Mash, находится в шоке. Мать Бекмансурова называет сына неконфликтным и «домашним» и уверяет, что никаких странностей в его поведении не было.

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