МИД Британии: прошедшие в РФ выборы — шаг назад в реализации демократических свобод в стране

В Лондоне считают, что прошедшие в России выборы не сказались положительным образом на развитии демократии в стране из-за ряда действовавших в процессе голосования ограничений, говорится в заявлении МИД Великобритании.

«Выборы в Госдуму 17-19 сентября представляют собой серьезный шаг назад для демократических свобод в стране», — считают в Форин офисе.

«Меры, предпринятые российскими властями, для маргинализации гражданского общества, замалчивании независимых СМИ и недопущения к выборам по-настоящему оппозиционных кандидатов, подрывают политический плюрализм и противоречат международным обязательствам, под которыми Россия подписалась», — отмечается в заявлении.