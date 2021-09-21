Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил канадцев за поддержку

Либеральная партия Трюдо одержала победу на парламентских выборах, но не получила большинство в нижней палате законодательного органа. Трюдо пообещал гражданам покончить с коронавирусом, еще больше ужесточить оружейные законы и продолжить борьбу с изменением климата.

