Пять партий прошли в Госдуму по итогам подсчета 100% бюллетеней. «Единая Россия» получает конституционное большинство

Это почти 50% голосов по партийному списку и 198 в одномандатных округах. В Москве в 8-ми из 15-ти округов кандидаты, поддержанные «Умным голосованием», побеждали «единороссов», однако ситуация изменилась после того, как после длительной задержки были опубликованы результаты электронного голосования.
2021-09-21T09:32:06+03:00
2021-09-21T09:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 21 сентября 2021
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Наверно, проект Умного Голосования правильно будет закрыть Откровенно говоря, у меня нет каких-то чётких идей о том, чем можно было бы заменит УГ. Однако, из просмотра эфиров с участием членов команды Навального, у меня сложилось впечатление, что это достаточно трезвомыслящие и практичные люди…