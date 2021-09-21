Студент, открывший стрельбу в Пермском государственном университете, пройдет комплексную психолого-психологическую экспертизу, – сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Сейчас 18-летний Тимур Бекмансуров остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.
По данным Следственного комитета, в результате стрельбы погибли 6 человек, 28 пострадали. Сегодня в Пермском крае день траура.
Губернатор Дмитрий Махонин пообещал выплатить компенсацию родственникам погибших и пострадавшим.
Студент, открывший стрельбу в Пермском госуниверситете, пройдет комплексную психолого-психологическую экспертизу
Студент, открывший стрельбу в Пермском государственном университете, пройдет комплексную психолого-психологическую экспертизу, – сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Сейчас 18-летний Тимур Бекмансуров остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.