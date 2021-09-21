Центризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Госдуму

По итогам подсчета по федеральному округу в нижнюю палату впервые за почти 20 лет проходят пять партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». У «Единой России» конституционное большинство. При этом в Москве, по данным на утро понедельника, в 8-ми из 15-ти округов побеждали представители других партий, но ситуация изменилась после того, как были обнародовали результаты дистанционного электронного голосования. Как считали голоса, расскажет Олег Овчаренко.

Оппозиционные депутаты, поддержанные проектом «Умное голосование», побеждали, по данным ЦИКа, в восьми столичных одномандатных округах из 15. Правда, если считать только протоколы с участков. Как отмечает интернет-издание «Медиазона», публикация результатов электронного голосования, сделанная с большой задержкой, перевернула ситуацию.

Так, в Бабушкинском округе коммунист Валерий Рашкин опережал телеведущего Тимофея Баженова от «единороссов» на 1 процентный пункт. Однако с учетом электронного голосования оказалось, что Баженов набрал в полтора раза больше голосов, чем его соперник. Сразу на 5 п.п. опережал другого журналиста Евгения Попова кандидат от КПРФ Михаил Лобанов. Но и тут электронное голосование дало претенденту от «Единой России» свыше половины голосов от общего объема его поддержки: в результате в Думе оказался Попов.

Дистанционная система спасла от поражения также, помимо прочего, провластных самовыдвиженцев Анатолия Вассермана, Дмитрия Певцова и Олега Леонова. Еще в 7 округах кандидаты-«единороссы» незначительно лидировали на участках, но с помощью электронного голосования смогли обеспечить большой отрыв от конкурентов.

Некоторые оппозиционные политики потребовали отменить результаты электронного голосования. Они считают, что система была непрозрачной и имели место фальсификации.