По данным Центризбиркома, у «Единой России» будет конституционное большинство в новой Госдуме

«Единая Россия» сможет принимать законы самостоятельно. По итогам обработки 100% протоколов «единороссы» получают почти 50% голосов. Всего в Госдуму прошли представители восьми партий – кандидаты от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы» победили в одномандатных округах.
2021-09-21T08:35:37+03:00
2021-09-21T08:35:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 21 сентября 2021
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