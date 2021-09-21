По данным Центризбиркома, у «Единой России» будет конституционное большинство в новой Госдуме

«Единая Россия» сможет принимать законы самостоятельно. По итогам обработки 100% протоколов «единороссы» получают почти 50% голосов. Всего в Госдуму прошли представители восьми партий – кандидаты от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы» победили в одномандатных округах.