Количество жертв коронавируса в США превысило число погибших от испанки

Это следует из данных университета Джонса Хопкинса. Пандемия испанки, продолжавшаяся два года, унесла 675 тысяч жизней, от коронавируса умерли более 676-ти тысяч человек.
2021-09-21T08:33:58+03:00
2021-09-21T08:34:12+03:00
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08:33, 21 сентября 2021
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