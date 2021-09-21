Сегодня в Пермском крае день траура по погибшим в Пермском государственном университете

Вчера утром студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов. По уточненным данным, погибли шесть человек, 24 пострадали. Нападавший был ранен при задержании. Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах сообщал, что молодой человек умер в больнице.