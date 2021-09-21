В Канаде правящая Либеральная партия лидирует на досрочных парламентских выборах

Правда, не исключено, что политической силе, лидером которой является премьер Джастин Трюдо, вновь придется сформировать правительство меньшинства.

Канадским либералам пока совсем немного недостает мандатов для того, чтобы сформировать абсолютное большинство в Палате общин. У партии, по данным телеканала CBC – не менее 150 выигранных одномандатных округов, в то время как для формирования правительства в стране необходимо 170. Впрочем, у ближайших и основных конкурентов – Консервативной партии – пока более 120 мест. Этот результат лучше, чем на предыдущих выборах, но его все равно не достает для победы.

Сами парламентские выборы в Канаде должны были состояться лишь через два года. Однако на кампании настоял премьер-министр Джастин Трюдо. В предыдущем созыве Палаты общин, избранном два года назад, ему не хватало около 20 голосов для того, чтобы единолично принимать правительственные законы без влияния оппозиции. Кроме того, по оценке ряда экспертов, Трюдо намеревался поднять свой результат за счет успехов по борьбе с коронавирусом. Однако в канадском обществе роспуск парламента вызвал далеко не однозначную реакцию, а оппозиция сочла проведение выборов во время пандемии недопустимым.

Всего в парламенте Канады, по предварительным данным, будет представлено пять партий.