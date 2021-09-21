В Перми задержан стрелок, убивший 6 человек в университете

Сегодня в Москву транспортируют для продолжения лечения семерых пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе. Об этом сообщил агентству ТАСС министр науки Валерий Фальков.

В результате стрельбы, напомним, погибли 6 человек, ранены 28. Нападавший задержан. Власти региона выделили деньги на компенсации семьям погибших и пострадавшим и объявили сегодня днем траура.