Электронное голосование спасло провластных кандидатов в думу от поражения в 8 из 15 московских одномандатных округах

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сказал, что подведение итогов онлайн-голосования в Москве задержалось из-за активности избирателей.

" Получилась достаточно существенная относительно наших ожиданий задержка по времени, связано это с большим количеством транзакций, которые мы обрабатывали. Мы в первый раз проходим на этой системе такие масштабные выборы по всем уровням — и федеральные, и субъектовые, и муниципальные, соответственно, большое количество транзакций, большое количество бюллетеней. Поэтому сама расшифровка и подготовка протоколов, которые были отправлены в ГАС «Выборы», у нас заняла гораздо больше времени, чем мы на это рассчитывали".

По словам Костырко, в целом, голосование все три дня проходило штатно. Депутат Государственной Думы от КПРФ по Москве Денис Парфенов, выступая накануне на Пушкинской площади, заявил, что считает, что электронное голосование уничтожило институт выборов: Парфенов сказал, что КПРФ идет сознательно идет на выборы как на бой.