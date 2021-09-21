Президент Сербии, как ожидается, соберет экстренное заседание Совета безопасности из-за обострения ситуации в Косове

Поводом послужило стягивание косовских полицейских к административной границе. На двух переходах из Косова в Центральную Сербию в настоящий момент неспокойно. Накануне утром туда были стянуты несколько десятков спецмашин и броневиков.

В Приштине утверждают, что перебрасывают спецназ для модернизации переходов. Однако власти Сербии полагают, что на самом деле в Косове хотят ввести новые ограничения для сербов: в частности, речь, как считают в Белграде, идет о возможном принудительном снятии сербских автомобильных номеров и их замене на косовские.

Сербский лидер Александр Вучич обвинил Приштину в нарушении ряда соглашений и в том, что спецназовцы снимали таблички даже с машины скорой помощи.

Между тем к контрольно-пропускному пункту параллельно выдвинулись более чем 400 автомобилей с сербами, которые перекрыли переходы в знак протеста. Государственное телевидение Сербии утверждает, что на этом фоне косовские полицейские применяли слезоточивый газ.

Сербия до сих пор не признает независимость Косово, которую автономия объявила более 13 лет назад. Против признания региона также выступают Россия, Китай и пять стран Евросоюза.