Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Однако, несмотря на то, что Россия приняла решение о возобновлении перелетов, не все смогут полететь в желаемые государства.

Так, Испанию могут посещать только те туристы, которые привились одобренными ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств вакцинами, российских препаратов в этом перечне нет.

Поэтому посетить Мадрид смогут лишь обладатели вида на жительство, члены экипажей, сотрудники дипломатических миссий, международных или гуманитарных организаций.

Для пересечения границы Словакии россиянину придется предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте и зарегистрироваться на электронном ресурсе. В Кении потребуется лишь тест на коронавирус. А в Ирак въезд иностранным путешественникам и вовсе закрыт.

С сегодняшнего дня также снимаются все ограничения, введенные ранее из-за коронавируса, на авиасообщение с Белоруссией.

Россия возобновит перелеты в Египет и Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.