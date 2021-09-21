Очные занятия в Пермском университете, где произошла стрельба, планируют возобновить через неделю

Об этом журналистам рассказал министр науки Валерий Фальков. По его словам, именно столько времени нужно, чтобы в здании завершили следственные действия.

Вчера на территории одного из корпусов Пермского госуниверситета открыл стрельбу студент – 6 человек погибли, еще почти 30 ранены, из них 9 в тяжелом состоянии. Самого стрелка ранили при задержании. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство 2 и более лиц», максимальное наказание по данной статье – пожизненный срок.