Посольство РФ в Вашингтоне: утверждения США о несвободных и непрозрачных выборах в Госдуму голословны

Такое заявление опубликовано на официальных страницах дипмиссии в социальных сетях. Также дипломаты пишут, что Москва ждет «исчерпывающих разъяснений» по фактам кибератак на Центризбирком, которые шли во время выборов, по данным российской стороны, зачастую – из США.

Вчера власти США и Евросоюза отказались признавать итоги выборов в Крыму, а в остальной части страны отметили серьезные нарушения, с которыми они проходили. Также в Брюсселе осудили привлечение к голосованию жителей непризнанных ДНР и ЛНР.