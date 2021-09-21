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05:03, 21 сентября 2021

Посольство РФ в Вашингтоне: утверждения США о несвободных и непрозрачных выборах в Госдуму голословны

Такое заявление опубликовано на официальных страницах дипмиссии в социальных сетях. Также дипломаты пишут, что Москва ждет «исчерпывающих разъяснений» по фактам кибератак на Центризбирком, которые шли во время выборов, по данным российской стороны, зачастую – из США.
Вчера власти США и Евросоюза отказались признавать итоги выборов в Крыму, а в остальной части страны отметили серьезные нарушения, с которыми они проходили. Также в Брюсселе осудили привлечение к голосованию жителей непризнанных ДНР и ЛНР.


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