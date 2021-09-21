Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл казанский «Рубин»

Это произошло в матче 8-го тура российской премьер-лиги. Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 3:1. Начали матч с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

В составе «Зенита» голы забили Артем Дзюба на 24-й и 43-й минуте, а также Клаудиньо на 29-й, при этом он впервые отличился за петербургский клуб. Еще один автогол на счету защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова – на 67-й минуте.